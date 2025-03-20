Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению, благодаря ясной погоде почти во всех областях страны, в связи с чем домашние СЭС работают эффективнее.

В четверг, 20 марта, по состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии был на 9% ниже, чем в это же время в среду, пишет «НБН» со ссылкой на НЭК «Укрэнерго».

Поскольку уменьшился объем энергопотребления из общей сети, на пятницу, 21 марта, энергетики ограничения не прогнозируют, в частности для столицы и Киевщины.

Энергетики продолжают восстанавливать энергосистему после многочисленных атак россиян. Чтобы поддерживать стабильную ситуацию, украинцев призывают пользоваться мощными бытовыми приборами в период эффективной работы СЭС в дневное время – с 10:00 до 16:00.

Ситуация с энергоснабжением может меняться, поэтому потребителям важно вовремя получать актуальную информацию. Для столицы и области ее можно найти на сайтах:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, стало известно, когда в Украине повысят тарифы на газ для населения.