Представитель 24-й ОМБр в эфире телеканала «Киев24» рассказал о ситуации в Часовом Яру Донецкой области. По его словам, в населенном пункте продолжаются городские бои, захватчики пользуются преимуществом в живой силе. ВС РФ могут бросать в атаку личный состав и без механизированной техники, то есть оккупанты идут пешком.

Полухин сообщил, что в зоне ответственности бригады войска Российской Федерации для штурмов применяют артиллерию, минометы и дроны, информирует издание «НБН».

Военный объяснил, что сейчас оккупанты пытаются пересечь канал бронированной техникой, перебросить в городскую застройку как можно больше живой силы и штурмовать украинские позиции.

Однако защитники держат оборону, и пересечение канала для врага остается нелегкой задачей. Часто 24-я ОМБр и смежные подразделения останавливают россиян именно там.

Как сообщалось, военный эксперт предупредил о масштабном наступлении ВС РФ этой весной.