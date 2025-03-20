Представитель ОТГВ «Харьков» в эфире национального телемарафона рассказал, что ВС РФ пытаются улучшить свои позиции в районе поселка Двуречная Купянского района на Харьковщине, в частности форсируют реку Оскол.

По его словам, захватчики для этой цели используют новую тактику с веревками и резиновыми лодками, пишет издание «НБН».

Шамшин объяснил, что оккупанты перебрасывают веревку с одного берега Оскола на другой. С помощью этой веревки россияне перетаскивают лодку с 2-3 пехотинцами, с левого на правый берег. Когда одна группа захватчиков переправилась, другая перетягивает плавсредство обратно.

Он отметил, что украинская аэроразведка пытается отслеживать такие действия врага. Если защитники вовремя замечают активность россиян, многие из них до берега не добираются.

Как сообщалось, в 24-й ОМБр рассказали о ходе городских боев в Часовом Яру на Донетчине.