В пятницу, 21 марта, по новому стилю день ангела у Владимира, Якова, Серафима, Кирилла и Фомы, не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает о значении и характере красивого мужского имени Владимир:

Владимир (славянское происхождение, означает «властелин мира», «владеющий миром») – доброжелательный, общительный человек с хорошим чувством юмора. Этот мужчина отличается рассудительностью, умом, настойчивостью, целеустремленностью, сильной волей. Болезненно переживает неудачи, в случае поражения может начать терять веру в свои силы.

Обладатель этого имени быстро достигает поставленных целей в карьере благодаря трудолюбию и напористости, постоянно развивает свои профессиональные навыки. Может достичь успеха в любой сфере деятельности.

Решение о вступлении в брак Владимир принимает долго, ему важно хорошо изучить свою возлюбленную. В жены выберет практичную, тихую и уравновешенную девушку. Семья для него будет надежным тылом.

Согласно народным верованиям, в этот день запрещено: сосредотачиваться на негативе, думать о плохом, грустить, вспоминать о старых проблемах, начинать важные дела, подписывать документы, выяснять отношения или ссориться, особенно с близкими, бездельничать, лениться, мстить, одалживать деньги, отправляться в длительную поездку, проводить медицинские операции, отказывать в помощи нуждающимся.

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