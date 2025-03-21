Потребление электроэнергии в стране демонстрирует тенденцию к снижению, поэтому нет потребности во введении стабилизационных графиков отключений света. На субботу, 21 марта, НЭК «Укрэнерго» ограничений не прогнозирует, информирует «НБН».

По данным компании, в пятницу, 21 марта по состоянию на 09:30 уровень потребления был на 2,2% ниже, чем в это же время в четверг. Ситуация в энергосистеме улучшается благодаря безоблачной погоде практически по всей территории страны. В таких условиях домашние СЕС работают эффективнее, что снижает объем энергопотребления из общей сети.

Специалисты продолжают ремонтные работы на объектах критической инфраструктуры, которые были повреждены вражескими ударами.

Чтобы ситуация в энергосистеме оставалась стабильной, потребителям необходимо перенести использование мощных бытовых приборов на период с 10:00 до 16:00. В эти часы СЭС работают максимально эффективно.

Всю необходимую киевлянам информацию о ситуации с энергоснабжением они могут получать в приложении «Киев Цифровой», а также посмотреть на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Для жителей Киевщины оператор системы распределения необходимые данные публикует на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в ГНС объяснили украинцам, как получить электронную выписку из реестра плательщиков НДС.