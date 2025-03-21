Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт ГНС, теперь, направляя запрос, достаточно выбрать новый метод предоставления выписки — в электронном формате.

Вышеописанный тип выписки/справки отправят в персональный э-кабинет или на e-mail НДС-плательщика, если особа выберет надлежащий способ получения — электронную форму.

Следует напомнить, в рамках вышеописанной разновидности запроса (дело касается идентификатора J/F1300406) НДС-плательщикам позволяется получить электронную справку из госреестра, в которую внесут все сведения о контрагентах.

Кроме того, в подобную информацию из госреестра НДС-плательщиков включат данные касательно аннулирования регистрации, которую ГНС размещает в разделе э-кабинета «Реестры», что можно увидеть по гиперссылке.

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