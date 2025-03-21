Магнитные бури – это возмущение магнитного поля нашей планеты, вызванное вспышками на Солнце. Такие природные явления могут негативно влиять на состояние здоровья людей, особенно тех, кто имеет склонность к метеочувствительности, пишет издание «НБН».

Такие колебания ухудшают общее самочувствие и качество сна, приводят к изменениям настроения, сопровождаются головной болью и повышением артериального давления.

Даже небольшое повышение солнечной активности может отразиться на здоровье, поэтому важно знать, когда ожидаются магнитные бури, чтобы быть внимательным к своему состоянию.

На следующей неделе с 26 по 28 марта ожидаются средние магнитные бури. Чтобы снизить неприятные симптомы и уберечь свое здоровье в эти дни, необходимо следовать простым рекомендациям.

В период пика солнечной активности нужно вести активный образ жизни, проводить больше времени на свежем воздухе, минимизировать стрессовые ситуации. Стоит пересмотреть свое питание – убрать из рациона вредную пищу, обеспечить себе здоровый сон, отказаться от курения и употребления алкоголя.

Также нужно проверить аптечку, чтобы под рукой находились все необходимые медикаменты.

Отметим, что во время магнитных бурь может пострадать и техника. Стоит продумать резервные варианты связи, чтобы снизить риск нарушений в работе навигационных устройств или спутниковых технологий.

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