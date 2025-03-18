Врач рассказала, что чистка языка важна для правильной гигиены ротовой полости так же, как и чистка зубов дважды в день, регулярное использование зубной нити, посещение стоматолога каждые 6 месяцев.

По ее словам, язык может быть очагом бактерий, которые вызывают неприятный запах изо рта, инфекции десен и кариес, пишет издание «НБН» со ссылкой на сайт Cleveland Clinic.

Стоматолог рассказала, что чистку органа необходимо проводить в два этапа: сначала аккуратно несколько раз почистите язык от его задней части к передней с помощью зубной щетки и пасты, после удалите налет и бактерии с помощью скребка. Этот инструмент можно найти в магазинах или аптеках.

Петерсон уточнила, что скребок необходимо промывать в теплой воде после каждого прохода, а также после завершения процедуры.

Врач утверждает, что правильная техника чистки языка улучшает восприятие вкуса и общее состояние здоровья.

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