Руководитель Мукачевской районной военной администрации Сергей Гайдай в подкасте «Громадське радіо» рассказал, что город Попасная отсутствует на новой административной карте Луганской области, созданной россиянами, пишет издание «НБН».

По его словам, населенный пункт очень пострадал во время боевых действий, представители оккупационной «власти» региона ранее неоднократно обещали восстановить город. Однако потом захватчики выпускают карту области, на которой такая административная единица отсутствует.

Экс-глава Луганской ОВА допустил, что на месте населенного пункта, где больше нет гражданского населения, оккупанты могут создать свои военные базы.

Гайдай добавил, что также значительно пострадали от боевых действий города Рубежное и Северодонецк.

Напомним, в январе руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор сообщал, что происходит в захваченной россиянами Попасной и как сократилось население города.