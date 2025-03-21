В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в четверг, 20 марта, во временно захваченном Скадовске Херсонской области на улице Мира около 20:40 взлетел на воздух автомобиль российских оккупантов.

У Буданова уточнили, что на момент подрыва в пикапе Nissan находились два офицера вооруженных сил страны-агрессора. От автомобиля оккупантов осталась груда искореженного металла, пишет издание «НБН».

Также военная разведка Украины показала фотографии груды металлолома, которая была машиной российских «освободителей». Учитывая, что осталось от авто после взрыва, у офицеров ВС РФ не было ни единого шанса выжить.

Фото – t.me/DIUkraine

Отметим, по данным СМИ, в декабре в Скадовске подорвали автомобиль с заместителем командира полка Росгвардии «Ахмат» – захватчик получил серьезные ранения. Инцидент напугал россиян, оккупантам приказали не оставлять свои машины надолго без присмотра и проверять их перед поездками.

В прошлом месяце в Мариуполе взлетел на воздух автомобиль с сотрудником ФСБ РФ. Екс-советник мера Петр Андрющенко рассказал подробности.