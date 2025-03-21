Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии изданию «РБК-Украина» заявил, что ВС РФ полностью остановились на Покровском направлении, полтора-два месяца на этом участке фронта продвижения врага нет, пишет «НБН».

По его словам, есть две причины остановки наступления оккупационной армии Путина в районе Покровска Донецкой области: российские захватчики истощены активными боевыми действиями, кроме того, их командованию пришлось перебросить часть сил на фронт в Курской области, в частности операторов БПЛА.

Военный эксперт напомнил, что «вторая армия мира» на Покровском направлении очень активно атаковала с ноября по конец января. Непрерывные штурмы очень истощили функциональные подразделения ВС РФ, то есть захватчики выдохлись.

Отметим, что в последнее время Силы обороны провели серию контратак на юге, западе и востоке от Покровска, остановив продвижение россиян. Успехи ВСУ помогли улучшить ситуацию на этом направлении.

Как сообщалось, в ОТГВ «Харьков» рассказали о новой тактике россиян для форсирования реки Оскол.