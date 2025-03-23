Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль Генштаба ВСУ, воздушный удар был нанесен по укрытию и подвалу в городе Торецк Донецкой области, и, в итоге, полностью разрушено место сосредоточения вражеских сил.

Как стало известно, вследствие достаточно результативной атаки, осуществленной Воздушными силами ВСУ, ликвидирована «живая сила» противника, в частности, речь идет о десантно-штурмовых группах и операторах беспилотников.

Подробности, касающиеся численности «демилитаризованных» россиян пока уточняются, однако понятно одно — уничтожение вражеского личного состава и места его укрытия позволит существенно минимизировать эффективность подразделений армии Путина, задействованных на Торецком направлении.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW показывали, на каких участках фронта в Украине продвинулись путинские войска.