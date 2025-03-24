В понедельник, 24 марта, по новому стилю день ангела у Петра, Степана, Владимира, Якова и Захара. Не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает о значении имен Петр и Степан:

Петр (с древнегреческого означает «камень», «скала») – независимый, воинственный, решительный, напористый человек, который всегда все будет делать по-своему. Он не прислушивается к интуиции и доверяет только логике.

Этот мужчина в работе ищет возможность показать себя и получить общественное признание, он с легкостью получит руководящую должность. Имеет задатки бизнесмена.

Обладателя этого имени всегда окружает много женщин, но в выборе партнерши он не торопится – избранница должна соответствовать его идеалу. Вступив в брак, будет преданным жене всю жизнь.

Степан (с древнегреческого означает «венец») – волевой, выносливый, порядочный, жизнерадостный, творчески одаренный человек. Этот мужчина полон чувства собственного достоинства, уверенности в своих способностях.

Обладатель этого имени профессию выбирает всерьез и надолго, становясь мастером своего дела. Может достичь больших успехов в бизнесе.

Нередко Степан влюбляется в девушку, внимания которой придется долго и упорно добиваться. Создав семью, будет обеспечивать жену и детей.

24 марта, согласно народным верованиям, запрещено: тяжело работать после обеда, обижать людей или животных, ходить в гости или принимать гостей, убирать, стирать, шить, занимать хлеб или соль, завидовать, ругаться, сплетничать.

Также сегодня не рекомендуется вырывать зубы – может обернуться осложнениями или привести к длительной боли, жаловаться на зубную боль – она может усилиться или проблема повторится. Кроме того, в этот день стоит избегать жесткой пищи, чтобы зубы не болели и не крошились.

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