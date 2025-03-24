В начале новой рабочей неделе потребление электроэнергии в стране существенно возросло в связи со снижением температуры воздуха и пасмурной погодой почти во всех областях, из-за чего домашние солнечные электростанции работают менее эффективно.

В понедельник, 24 марта, по состоянию на 09:30, уровень потребления электроэнергии был на 11,9% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день 21 марта, пишет «НБН» со ссылкой на «Укрэнерго».

Несмотря на существенные изменения в энергосистеме, в компании не прогнозируют введение стабилизационных или аварийных графиков отключений света на вторник, 25 марта.

Ремонтные бригады продолжают аварийно-восстановительные работы на объектах энергетики, пострадавших от вражеских массированных обстрелов. Поэтому украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в вечернее время – с 17:00 до 21:00.

В случае изменения ситуации с энергоснабжением жителей столицы проинформируют через мобильное приложение «Киев Цифровой», а также на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Для потребителей в Киевской области необходимую информацию разместят на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в Пенсионном фонде рассказали, как вырастет размер ежемесячных страховых выплат со следующего месяца.