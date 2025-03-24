В понедельник, 24 марта, оккупационная армия РФ ударила ракетой по жилому сектору города Сумы. По словам начальника ОВА, в результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажных жилых домов, школа, детские медучреждения, пишет издание «НБН».

Фото – t.me/kordonmedia

Артюх сообщил, что спасатели ДСНС ликвидируют последствия обстрела, тушат пожары, ведется поквартирный обход по оказанию помощи пострадавшим людям. Чиновник уточнил, что на момент удара дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют.

Фото – t.me/kordonmedia

Фото – t.me/kordonmedia

По состоянию на 15:30 известно о 28 раненых, из них 4 детей, о чем заявил временно исполняющий обязанности главы города Артем Кобзарь. Для оказания помощи пострадавшим будут развернуты штабы в детских садах №10 и №25, в этих же учебных заведениях организуют места для ночлега жильцов поврежденных квартир.

Как сообщалось, в ГПСУ заявили об активизации российских оккупантов на Сумщине.