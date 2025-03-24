В понедельник, 24 марта, оккупационная армия РФ ударила ракетой по жилому сектору города Сумы. По словам начальника ОВА, в результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажных жилых домов, школа, детские медучреждения, пишет издание «НБН».
Артюх сообщил, что спасатели ДСНС ликвидируют последствия обстрела, тушат пожары, ведется поквартирный обход по оказанию помощи пострадавшим людям. Чиновник уточнил, что на момент удара дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют.
По состоянию на 15:30 известно о 28 раненых, из них 4 детей, о чем заявил временно исполняющий обязанности главы города Артем Кобзарь. Для оказания помощи пострадавшим будут развернуты штабы в детских садах №10 и №25, в этих же учебных заведениях организуют места для ночлега жильцов поврежденных квартир.
Как сообщалось, в ГПСУ заявили об активизации российских оккупантов на Сумщине.
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