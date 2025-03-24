Представитель Госпогранслужбы Украины в эфире национального телемарафона сообщил, что оккупанты активизировались на юго-востоке Сумщины – враг пытается прорвать границу в направлении сел Новенькое и Журавка.

По его словам, Силы обороны снова и снова останавливают попытки пересечения границы малыми штурмовыми группами россиян, уничтожая их на подступах к границе или непосредственно после пересечения линии, пишет «НБН».

Демченко отметил, что для оперативной нейтрализации оккупантов Силы обороны активно применяют БПЛА, артиллерию и другие современные технологии. Таким образом, защитники не позволяют врагу накапливаться на нашей территории.

Спикер ГПСУ сообщил, что также на Сумщине активизировались ДРГ РФ. Ранее большинство диверсионно-вражеских групп фиксировались на севере региона, сейчас же они начали появляться и на юго-востоке области. Цель диверсантов – зайти на территорию Украины и атаковать позиции Сил обороны.

Ранее Демченко рассказал, есть ли накопление сил оккупантов на северной границе Украины.