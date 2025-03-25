Во вторник, 25 марта, по новому церковному календарю день ангела Саввы и Тихона. «НБН» рассказывает о характере и значении этих необычных мужских имен:

Савва (с древнегреческого «мудрец») – эмоциональный, чувствительный, но в то же время сильный, решительный и твердый человек, который не боится брать на себя ответственность. В работе он не стремится к руководящей должности, не достигает карьерных высот, однако может быть успешным в ведении собственного бизнеса.

Этого мужчину не интересуют краткосрочные романы и несерьезные связи. При этом ему сложно решиться на долгие отношения, однако влюбившись, он полностью отдастся чувствам. Женившись, станет почти идеальным мужем, дети станут его смыслом жизни.

Тихон (с древнегреческого «тихий») – вдумчивый, миролюбивый, оптимистичный, основательный, доброжелательный, отзывчивый человек, который любит жизнь и редко бывает в плохом настроении. Этот мужчина может выбрать любое дело и овладеть им до совершенства, в работе он старательный и ответственный. Однако бизнесом ему лучше не заниматься – Тихону не хватит для этого настойчивости и авантюризма.

В жены выберет свою полную противоположность – яркую, веселую, раскрепощенную девушку. Будет хорошим мужем и отцом.

Согласно народным верованиям, в этот день запрещено: заниматься домашними делами, тяжелым физическим трудом, шить, прясть, начинать новые дела без подготовки, купаться, оскорблять других, ссориться, отдавать или давать в долг вещи из дома, ломать ветки и обрезать деревья, отказывать в подаянии, жениться.

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