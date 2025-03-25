Результаты проведенного с 12 по 22 марта специалистами КМИС соцопроса показали, что абсолютное большинство жителей Украины готовы продолжать борьбу, даже если США полностью прекратят любую поддержку.

82% граждан считают, что этот вариант является лучшим для их страны, пишет издание «НБН».

В то же время всего 8% респондентов считают, что Киев должен идти на переговоры с Москвой и соглашаться на любые условия Российской Федерации, если Вашингтон окончательно лишит Украину помощи. 10% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Также 62% участников исследования назвали неприемлемым сценарий, при котором будет обсуждаться прекращения огня по нынешней линии фронта, сохранение за РФ контроля над всеми оккупированными территориями без предоставления гарантий безопасности Украине в виде поставок западного оружия, членства в НАТО или размещения миротворческих сил на территории страны.

Ранее социологи Центра Разумкова сообщили, сколько жителей Украины готовы выполнить требования российского диктатора Владимира Путина ради завершения войны.