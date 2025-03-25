Командир беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ в эфире программы «Ранок.LIVE» сообщил, что захватчики стягивают дополнительные силы на Торецкое направление.

По его словам, в частности, на этот участок фронта россияне перебрасывают резервы из Курахово, информирует издание «НБН».

Ярый сообщил, что Силам обороны в районе Торецка пришлось оставить часть позиций, которые были полностью разрушены. Защитникам не было смысла оставаться там.

Военнослужащий добавил, что российские захватчики хотят обойти населенный пункт с фланга, потому что городские бои не приносят им желаемого результата – армия Путина не может взять Торецк на протяжении долгого времени.

Как сообщалось, в бригаде «Червона калина» Национальной гвардии заявили, что войска Российской Федерации возобновили активные штурмы на Покровском направлении.