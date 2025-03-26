В среду, 26 марта, день ангела у Аллы, Ларисы, анны, Василия, Степана и Гавриила. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» раскрывает значение имен Алла и Лариса:

Алла (с древнегреческого «другая», «иная») – яркая, властная, целеустремленная, умная, энергичная женщина с темпераментным характером. Обладательнице этого имени нравится проявлять себя в обществе, признание и известность – ее смысл жизни. Благодаря старанию, усердию и железной хватке добивается успехов в работе, отдает делу всю себя.

В отношениях Алла пытается главенствовать, нередко принимает участие в делах мужа, хочет быть в курсе всех дел семьи.

Лариса (с латинского «чайка») – трудолюбивая, общительная, активная женщина, которая очень требовательна к себе. Уверена в своих силах, чтобы достичь цели может снести все на своем пути. Обладательница этого имени отдает работе всю себя, активно занимается саморазвитием, благодаря чему быстро продвигается по карьерной лестнице.

Лариса обычно довольно поздно выходит замуж, своего избранника примет со всеми недостатками и не будет его перевоспитывать. Станет внимательной женой и заботливой мамой.

В этот день, согласно народным верованиям, чтобы не навлечь в свою жизнь беды, нищету и болезни, запрещено: работать на земле, начинать тяжелую работу, ссориться, класть новые вещи на праздничный стол, употреблять тяжелую пищу и алкоголь, ломать растения и рубить деревья, выбрасывать еду и хлеб, отказывать в помощи нуждающимся.

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