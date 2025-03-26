По данным «Укрэнерго», в среду, 26 марта, по состоянию на 09:30, уровень потребления электроэнергии был на 9,6% меньше, чем в это же время во вторник, пишет «НБН».

Потребление снизилось в связи с ясной погодой практически по всей территории страны, благодаря чему домашние СЭС заработали эффективнее, и уменьшилось энергопотребление из общей сети.

Нет необходимости во введении стабилизационных мероприятий в четверг, 27 марта.

Украинцам в компании сообщили, что мощными бытовыми приборами целесообразно пользоваться с 10:00 до 16:00, в это время работа СЭС показывает наибольшую эффективность.

Если ситуация в энергосистеме изменится, ДТЭК сообщит об этом киевлянам и жителям области на своих официальных страницах в соцсетях, а также на портале:

Киевские электросети;

Киевские региональные электросети.

Соответствующую информацию энергетики сообщают и в мобильном приложении «Киев Цифровой».

Напомним, в Госстате сообщили, какие продукты подорожают до 20% в ближайшие месяцы.