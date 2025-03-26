Заместитель руководителя ОПУ в эфире национального телемарафона заявил, что если россияне нарушат договоренности о прекращении огня на море, должна последовать реакция США, информирует издание «НБН».

По его словам, в Америке говорят о том, что нужна страна или государства, которые будут мониторить ситуацию, фиксировать ее. В частности, американские власти в этом контексте упоминали Саудовскую Аравию.

Представитель Офиса Зеленского объяснил, что Штаты являются фасилитатором выполнения договоренностей о перемирии. Если другие государства-наблюдатели зафиксируют нарушения со стороны Российской Федерации, они должны передать эти данные Америки, а Вашингтон – отреагировать на действия оккупантов.

Напомним, США провели переговоры с представителями Москвы и Киева в Эр-Рияде, после чего заявили, что достигли договоренностей с РФ и Украиной в вопросе обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Ранее советник Ермака объяснил, почему российское руководство хочет привлечь ООН к переговорам о прекращении огня.