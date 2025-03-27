Последний рабочий день на этой неделе украинцы проведут без отключений света – в компании «Укрэнерго» не прогнозируют ограничения на пятницу, 28 марта, информирует издание «НБН».

Потребление электроэнергии в стране стабилизировалось на уровне, который соответствует сезонным показателям. В четверг, 27 марта, по состоянию на 09:30, он был таким же, как в среду.

На пострадавших от российских обстрелов объектах энергоинфраструктуры продолжаются ремонтные работы, поэтому ситуация в энергетической системе может меняться.

В «Укрэнерго» призывают потребителей планировать использование мощных бытовых приборов с 10:00 до 15:00. В дневное время солнечные электростанции работают эффективнее, что позволяет уменьшить энергопотребление из общей сети.

Напомним, что о любых изменениях в энергоснабжении жителей Киева и области оператор распределения системы (компания ДТЭК) сообщает на страницах в социальных сетях, а также на сайтах ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети.

Данные о состоянии энергосистемы и графики отключений света киевляне также могут найти в приложении «Киев Цифровой».

Как сообщалось, Кабмин упростил правила получения пенсий и социальных выплат для всех украинцев.