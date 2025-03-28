В Украине потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению, благодаря ясной погоде в большинстве областей. В пятницу, 28 марта, по состоянию на 09:30, его уровень был на 3,2% меньше, чем в это время в четверг.

Об этом информирует издание «НБН» со ссылкой на НЭК «Укрэнерго».

Поскольку потребление электроэнергии из общей сети уменьшилось, нет необходимости во введении ограничений на субботу, 29 марта. Жители Киева и области проведут выходной без отключений света.

В компании напомнили, что на объектах энергетики, которые получили повреждения в результате российских ударов, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Чтобы ситуация в энергосистеме оставалось стабильной, потребителям необходимо использовать мощные электроприборы с 10:00 до 16:00 – часы наиболее продуктивной работы СЭС.

Информацию об электроснабжении для жителей столицы и Киевщины оператор распределения публикует на порталах: ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети.

У киевлян все необходимые данные о ситуации в энергосистеме всегда под рукой в приложении «Киев Цифровой».

Как сообщалось, согласно прогнозам экспертов, в Украине снизится стоимость картофеля.