По данным ресурса meteoagent, в пятницу, 28 марта, ожидается сильная магнитная буря. Повышенная солнечная активность может повлиять на состояние здоровья, поэтому сегодня нужно быть особо внимательными к своему самочувствию, информирует издание «НБН».
Во время мощной магнитной бури могут возникнуть такие симптомы:
Изменения настроения;
Головная боль;
Мигрень;
Снижение или повышение АД;
Учащенное сердцебиение;
Бессонница;
Общее недомогание.
Чтобы улучшить свое состояние, следует выполнять простые рекомендации: избегайте стрессов, старайтесь спать 7-8 часов, уменьшите физические нагрузки, уравновесьте свое эмоциональное состояние, проводите больше времени на свежем воздухе, уберите из меню вредную пищу, откажитесь от сигарет и алкоголя. Держите под рукой все необходимые лекарства.
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