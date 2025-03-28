По данным ресурса meteoagent, в пятницу, 28 марта, ожидается сильная магнитная буря. Повышенная солнечная активность может повлиять на состояние здоровья, поэтому сегодня нужно быть особо внимательными к своему самочувствию, информирует издание «НБН».

Во время мощной магнитной бури могут возникнуть такие симптомы:

Изменения настроения;

Головная боль;

Мигрень;

Снижение или повышение АД;

Учащенное сердцебиение;

Бессонница;

Общее недомогание.

Чтобы улучшить свое состояние, следует выполнять простые рекомендации: избегайте стрессов, старайтесь спать 7-8 часов, уменьшите физические нагрузки, уравновесьте свое эмоциональное состояние, проводите больше времени на свежем воздухе, уберите из меню вредную пищу, откажитесь от сигарет и алкоголя. Держите под рукой все необходимые лекарства.

Как сообщалось, специалисты рассказали, как чрезмерное потребление белка может навредить здоровью.