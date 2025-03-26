Многие люди пытаются потреблять больше продуктов с содержанием белка, так как верят, что это способствует повышению энергии, продлевает ощущение сытости и помогает им оставаться здоровыми.

В последние годы продукты с высоким содержанием белка стали очень популярными, в частности, протеиновые батончики, пишет издание «НБН» со ссылкой на home4u-shop.de.

По словам специалистов, большинство потребляет достаточное количество белка при обычном рационе – ежедневно человеку необходимо около 1 грамма на килограмм веса тела. Чрезмерное потребление белка может навредить здоровью.

Эксперты объяснили, что белок не запасается в организме, а расщепляется на аминокислоты, которые либо используются, либо выводятся из организма. Если потреблять слишком много белка, его остатки будут преобразованы в глюкозу, которая отложится в виде жира.

В перспективе в организме могут усилиться воспалительные процессы, возникнуть проблемы с сердцем, повреждение почек. Кроме того есть риск появления рака толстой кишки.

Чтобы избежать таких проблем со здоровьем, специалисты советуют не превышать рекомендуемую норму ежедневного потребления белка.

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