Американское издание Forbes пишет, что 20 марта Силы обороны Украины в третий раз за последние 10 недель атаковали беспилотниками аэродром стратегической авиации РФ «Энгельс» в Саратовской области.

В Генштабе ВСУ сообщали, что в результате прилета дронов были уничтожены 96 крылатых ракет Х-101, которые захватчики подготовили для обстрелов Украины этой весной, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что уничтоженный на объекте ВКС РФ объем ракетного оружия – эквивалент двухмесячного производства завода конструкторского бюро «Радуга» в Подмосковье.

Одна ракета Х-101 стоит как минимум 10 миллионов долларов, поэтому общие потери оккупантов в результате прилета БПЛА по аэродрому могут достигать 960 миллионов долларов, если не учитывать уничтоженные запасы топлива и другие ресурсы.

СМИ пишет, что авиабаза «Энгельс» столкнулась с серьезными трудностями еще раньше, ведь Силы обороны не впервые атакуют ее.

Как сообщалось, Юрий Игнат рассказал, как Воздушные силы прикрывают ракеты Storm Shadow от сбивания.