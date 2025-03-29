Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль замглавы оборонного ведомства Екатерины Черногоренко, вскоре, не позднее 8 мая, в «Резерв+» интегрируют выбор двух видов отсрочки.

В краткосрочной перспективе, претендовать на получение отсрочки от мобилизации смогут:

особы, которые временно-непригодны к несению военной службы (от 6 до 12 месяцев), если такое заключение вынесла ВВК (военно-врачебная комиссия);

особы, жена/муж которых служат в ВСУ или содержат/воспитывают несовершеннолетнего ребенка (до 18 лет).

Черногоренко добавила, что обновление системы предоставления отсрочек, является процедурой объемной и многоэтапной, поскольку предварительно согласовывается доступ к госреестрам различных ведомства и организаций и налаживается комплексное взаимодействие между указанными структурами.

Ранее мы писали о том, как в Минобороны объясняли задержку в разработке законопроекта о демобилизации.