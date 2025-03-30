Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные на официальном сайте ГУР Минобороны Украины, в соответствии с разведывательными признаками, речь идет о ликвидации комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лорандит», базирующегося на шасси «буханки» (УАЗ-3303).

Как стало известно, вышеописанный комплекс используется захватчиками для подавления радиокоммуникаций и осуществлений электронной разведки. Потеря «Лорандита», безусловно, существенно ослабит соответствующий потенциал армии страны-агрессора.

Отметим, что РП-377ЛА «Лорандит» является российским малогабаритным многофункциональным комплексом радиоконтроля, обеспечивающим выявления, определение местоположения и подавление электронных средств, работающих на ультракоротких волнах радиосвязи (судя по всему, может «приземлять» FPV-дроны).

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