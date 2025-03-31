В понедельник, 31 марта, по новому стилю день ангела у Анны, Вениамина, Иосифа, Якова, Ивана, Власа и Иннокентия. «НБН» раскрывает значение некоторых из этих имен:

Анна (с древнееврейского «благодать») – аккуратная, внимательная, сострадательная, добрая женщина, которая живет не только своими, но и чужими заботами. Нередко обладательница этого имени выбирает профессию, которая позволит ей как можно больше времени проводить среди людей. В работе ответственная, внимательная и усердная.

В отношениях Анна абсолютно бескорыстна, она готова к любым сложностям семейной жизни. Может долго искать мужа, вступит в брак только по любви. Станет замечательной хозяйкой и матерью.

Вениамин (с древнееврейского «сын правой руки», «сын счастья») – общительный, но в то же время сдержанный, интеллигентный, неконфликтный, доброжелательный человек. Способен многого добиться в жизни, однако ему нужно найти ради кого он будет сворачивать горы, например, ради жены и детей. В работе он получает удовольствие он процесса, не карьерист.

В отношениях обладатель этого имени охотно отдаст лидерство женщине, может вступить в брак с партнершей, которая старше него.

В этот день, согласно народным верованиям, запрещено: стричь волосы и ногти, оставлять дома беспорядок и грязную посуду, вести бесполезные разговоры, супругам спать отдельно, бездельничать, оставлять дом без защиты, разжигать огонь в доме без надобности.

Также 31 марта не стоит одалживать деньги или вещи – можете вместе с ними «отдать» свое благополучие и удачу. Кроме того, сегодня нельзя впускать домой незнакомцев – они могут принести с собой проблемы и негатив.

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