В начале рабочей недели потребление электроэнергии в Украине возросло: в понедельник, 31 марта, по состоянию на 09:30, его уровень был на 13,3% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день – в пятницу.

Также потребление электроэнергии из общей сети увеличилось в связи со снижением эффективности работы солнечных электростанций из-за пасмурной погоды, пишет «НБН» со ссылкой на НЭК «Укрэнерго».

В то же время в компании не прогнозируют отключения света на вторник, 1 апреля. Украинцев призывают использовать мощные электроприборы по очереди в вечернее время – с 17:00 до 21:00.

Это поможет поддерживать ситуацию в энергосистеме стабильной, учитывая проведение аварийно-восстановительных работах на объектах критической инфраструктуры, пострадавших от атак ВС РФ.

Чтобы вовремя получать актуальную информацию об энергоснабжении, жителям Киева и области необходимо следить за сообщениями на ​​официальных страницах в социальных сетях или на сайте оператора распределения:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Данные о состоянии энергосистемы потребители в столице могут также проверять в мобильном приложении «Киев Цифровой».

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