Военнослужащий в эфире «Суспільного» рассказал, что погодные условия сейчас усложняют использование БПЛА для проведения разведки, чем россияне пользуются на поле боя в районе города Покровск, пишет издание «НБН».

По его словам, как только погода ухудшается, начинается движение оккупантов и их техники. Командир батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады отметил, что при этом войска государства-террориста на этом участке фронта несут значительные потери – наибольшее поражение захватчикам Силы обороны Украины наносят беспилотниками и артиллерией.

Назаренко отметил, что только на направлении, где работает его бригада, за неделю «вторая армия мира» потеряла более роты бойцов и до 35 единиц легкобронированной и бронированной техники.

Как сообщалось, бывший доброволец «Айдара» Евгений Дикий оценил перспективы наступления войск страны-агрессора в трех областях.