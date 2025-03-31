Дикий в эфире «Radio NV» прокомментировал нарастание интенсивности боевых действий, несмотря на существенные потери «второй армии мира». По его словам, увеличение ВС РФ давления на фронте – не логично, пишет издание «НБН».

Эксперт обратил внимание на то, что у россиян за последние два месяца не было прорывов, это говорит о том, что они понемногу выдыхаются. Игнорируя этот фактор, захватчики пытаются рваться вперед без пополнения живой силы. Это говорит о том, что был приказ из Москвы не считать потери.

Кремль хочет избежать всех компромиссов, добиться как можно лучших условий в мирных переговорах и даже дожать Украину до капитуляции на фоне желания президента США побыстрее завершить войну. По этой причине ВС РФ активизировались на фронте.

Экс-доброволец «Айдара» добавил, что россияне, по всей видимости, не намерены уменьшать свои амбиции и готовы жечь все свои резервы, рассчитывая на то, что война скоро закончится и они «дожмут» Украину.

Напомним, Дикий ответил, возможно ли перемирие с РФ в ближайшие месяцы.