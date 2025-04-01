Во вторник, 1 апреля, по новому церковному календарю день ангела у Марии, Сергея, Ивана, Ефима, Макара, Гордея и Марка. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает интересное об именах Мария и Сергей:

Мария (с древнееврейского «возлюбленная») – женщина с огромным запасом любви и нежности, которая обладает редкой способностью к самопожертвованию. Всегда готова помочь тем, кто попал в беду. Обладательница этого имени – трудоголик, ей нужна работа, в которой она может полностью реализовать себя.

В отношениях Мария берет под контроль свои чувства и эмоции, благодаря чему может оценить все плюсы и минусы каждого кавалера. Вступив в брак, будет самостоятельно принимать все важные решения.

Сергей (с латинского «знатный») – мужчина, который проявляет стойкость в ситуациях, когда все разрушается, и нет надежды на благополучный исход. Он умеет планировать дела так, чтобы все успевать и не перетруждаться, всегда четко знает, что для него важно, а что нет.

Любой работодатель будет рад такому сотруднику, ведь Сергею можно доверить любое задание. Обладатель этого имени с легкостью может занять руководящую должность.

В отношениях Сергей ценит больше внутренние качества, чем внешние данные женщины. Создав семью, станет идеальным мужем и отцом.

Согласно народным верованиям украинцев, в этот день нельзя: сплетничать, завидовать, ругаться, отказывать в помощи или милостыне, завидовать, обижаться, лениться, плакать, думать о плохом, отправляться в путешествие, брать взаймы деньги, резать хлеб, переедать, злоупотреблять алкоголем, убивать пауков у входа в дом.

Кроме того, 1 апреля не стоит начинать новые дела – они не будут успешными, надевать важный или новый наряд – вещи могут принести невезение. Также сегодня не рекомендуется дарить ножи и другие режущие предметы – может символизировать ухудшение отношений или разрыв.

Ранее мы раскрывали тайну имен Анна и Вениамин.