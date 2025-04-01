Во вторник, 1 апреля, по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии был на 1,7% ниже, чем в это время в понедельник, пишет «НБН» со ссылкой на «Укрэнерго».

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, как заявили в компании, поэтому нет необходимости применять стабилизационные графики в среду, 2 апреля.

Украинцам рассказали, что есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии, так как на пострадавших от ударов врага энергообъектах продолжаются ремонтные и восстановительные работы.

Чтобы снизить потребление электричества из общей сети, граждан призывают в период с 09:00 до 21:00 по очереди использовать мощные бытовые приборы.

Напомним, сообщения о ситуации с энергоснабжением для жителей столицы и Киевской области публикует оператор распределения системы в своих соцсетях и на порталах:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

В приложении «Киев Цифровой» соответствующую информацию размещают для потребителей в Киеве.

Напомним, эксперт ответил, ожидать ли снижения цен на продукты перед Пасхой.