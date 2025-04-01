В ЦПД сообщили, что глава Кремля объявил самый массовый за 14 лет призыв срочников в армию. Там напомнили, что оборонное ведомство РФ этой весной планировало пополнить оккупационные войска на 160 000 бойцов – это больше, чем за последние три года войны, пишет «НБН».

Весной 2022 года Минобороны России направило на службу в ВС 134 500 россиян, осенью – 120 000 граждан. В 2023-м весной в оккупационные войска призвали 147 000 человек и 130 000 осенью. В 2024-м МО РФ пополнило армию на 150 000 бойцов весной и на 133 000 осенью.

В ЦПД отметили, что власти страны-агрессора утверждают, что военных срочной службы не отправляют в зону так называемой «спецоперации». Однако солдат вынуждают подписывать контракты с оборонным ведомством и они оказываются на передовой.

В ЦПД добавили, что призыв срочников – один из способов Москвы компенсировать потери «второй армии мира» на фронте в Украине. Кроме того, приказ Путина свидетельствует о том, что РФ намерена продолжать войну.

Ранее СМИ заявили, что глава США Дональд Трамп использует критическую ситуацию в Украине как «золотую бизнес-возможность».