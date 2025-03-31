Американское издание Politico пишет, что президент США использует войну в Украине как «золотую бизнес-возможность», пытаясь навязать Киеву соглашение по полезным ископаемых на крайне невыгодных условиях, информирует «НБН».

Согласно последней версии договора, Штаты получат половину доходов от продажи украинского газа, нефти, углеводородов, а также почти всех металлов и важных минералов. Америка получит и прибыль от любой инфраструктуры, связанной с полезными ископаемыми.

Кроме того, США будут получать все прибыли от природных ресурсов, пока Украина не выплатит Вашингтону минимум 100 миллиардов долларов военного долга.

Журналисты отмечают, что глава Белого дома не требует репарации от агрессивной РФ, а действует как «военный спекулянт», безнравственно используя критическую ситуацию в Украине для наживы.

Как сообщалось, в РФ заявили о старте дискуссий Москвы и Вашингтона по проектам с редкоземельными металлами.