Мер Харькова в своем Telegram-канале сообщил, что, по данным ситуационного центра, в прошлом месяце зафиксированы 172 сигнала воздушной тревоги в городе и 190 – в области.

По его словам, количество обстрелов Харькова в марте выросло вдвое по сравнению с февралем, информирует издание «НБН».

В прошлом месяце зафиксированы 42 вражеских удара: 4 беспилотниками «Молния», 31 дронами-камикадзе «Шахед», 1 баллистической ракетой «Искандер-М», 6 обломками БПЛА «Шахед».

Терехов рассказал, что в результате российских атак на областной центр 2 человека погибли, 99 – получили ранения, из них 12 детей.

Чиновник отметил, что в последние недели ВС РФ изменили тактику нанесения дроновых ударов по городу. Сначала оккупанты выпускают группы «Шахедов» – БПЛА атакуют объекты жилой, критической инфраструктуры.

Мер добавил, что через 30-40 минут, когда на местах работают все службы, захватчики бьют во второй раз, что приводит к большему количеству жертв и разрушений.

Как сообщалось, аналитики DeepState подсчитали, сколько территории Украины оккупировала армия Путина в марте.