Российский Telegram-канал ASTRA сообщил, что в субботу, 29 марта, беспилотники атаковали позиции пограничников в Брянской области. В результате ударов 4 оккупантов госпитализированы.

Один БПЛА прилетел по позиции в районе села Курковичи Стародубского района, был ранен 1 пограничник, информирует издание «НБН».

Вблизи села Сушаны Климовского района беспилотники ударили по месту дислокации военных Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ – ранены 2 захватчиков. Еще 1 сотрудник ПУ ФСБ получил ранения в результате дроновой атаки вблизи села Новые Юрковичи этого же района.

Налеты беспилотников на российских пограничников обошлись без пострадавших среди местного населения. Власти региона о «трехсотых» оккупантах не сообщали.

Как сообщалось, войска страны-агрессора начали усиливать давление на фронте. Военный эксперт Евгений Дикий объяснил активизацию захватчиков.