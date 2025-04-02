Ресурс meteoagent сообщает, что в среду, 2 апреля, ожидается мощная магнитная буря (K-index 6), которая вторые сутки не опускается ниже красного уровня. Сегодня самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться, пишет издание «НБН».

Особенно этот день может быть опасным для людей, которые страдают от гипертонии, мигрени, сердечно-сосудистых заболеваний и хронических расстройств нервной системы.

В период повышенной солнечной активности необходимо особо тщательно следить за своим состоянием, чтобы предотвратить серьезные проблемы со здоровьем.

Воздействие геомагнитных возмущений на организм можно ослабить, если следовать простым рекомендациям специалистов. Постарайтесь поддерживать стабильный распорядок дня, больше находиться на свежем воздухе, пить достаточное количество воды и отдыхать. Также стоит избегать стрессов и спать не меньше 7-8 часов.

Как сообщалось, эксперты рассказали, как чрезмерное потребление белка может навредить здоровью.