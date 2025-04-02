В среду, 2 апреля, по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии был таким же, как в это время во вторник, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал НЭК «Укрэнерго».

Несмотря на изменения в энергетической системе, в компании не прогнозируют введение аварийных или стабилизационных графиков в четверг, 3 апреля.

Поскольку на объектах энергетики продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированных обстрелов оккупантов, есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии, особенно с 09:00 до 21:00. Постарайтесь в этот период не включать одновременно несколько мощных бытовых приборов.

Следить за сообщениями о состоянии энергосистемы киевляне и жители области могут на официальных страницах ДТЭК в социальных сетях либо на сайтах компании:

Киевские электросети;

Киевские региональные электросети.

Потребители в столице могут мониторить ситуацию в приложении «Киев Цифровой».

Напомним, инвесторы обновили прогноз относительно курса гривны к доллару в ближайшие месяцы.