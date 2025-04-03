В четверг, 3 апреля, по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии в стране был на 1,3% ниже, чем в это же время в среду, информирует издание «НБН» со ссылкой на Telegram-канал НЭК «Укрэнерго».

Энергопотребление демонстрирует тенденцию к снижению, причина – более ясная погода в части областей и повышение эффективности работы солнечных электростанций. Поэтому вводить ограничения на пятницу, 4 апреля, нет необходимости.

В компании напомнили, что энергетическая система страны продолжает восстанавливаться, на пострадавших от обстрелов объектах продолжаются ремонтные работы.

Чтобы снизить потребление из общей сети, украинцев призывают не включать несколько бытовых приборов одновременно.

Киевляне могут следить за ситуацией в энергосистеме в приложении «Киев Цифровой» или на сайте ДТЭК Киевские электросети. Для жителей области информация всегда доступна на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, аналитики показали, как в апреле изменилась стоимость «борщевого набора».