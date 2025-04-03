Движение сопротивления на ВОТ Украины «Желтая лента» сообщило, что в Бердянске представители оккупационной комендатуры во время плановых проверок транспорта начали негласно просить водителей маршруток и кондукторов подслушивать разговоры пассажиров.

Захватчики рассчитывают, что такой шпионаж поможет вычислить горожан, которые недовольны оккупантами, информирует издание «НБН».

Особенно силовики попросили работников общественного транспорта обращать внимание на беседы о местной «власти», военных армии РФ и условиях жизни в Бердянске. Водителям поручили сообщать о местных жителях, которые открыто критикуют «руководство» города или выражают антироссийские настроения.

Напомним, в городской военной администрации сообщали, что в Бердянске оккупанты используют труд украинцев с инвалидностью для обеспечения нужд «второй армии мира».