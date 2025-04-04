В пятницу, 4 апреля, по состоянию на 9:30, уровень потребления электроэнергии был на 8,5% меньше, чем в это же время в четверг, информирует издание «НБН» со ссылкой на пресс-службу НЭК «Укрэнерго».

Потребление электроэнергии в стране снизилось, в связи с потеплением и установлением ясной погоды почти во всех регионах, благодаря чему солнечные электростанции начали работать эффективнее.

Жители Украины, в частности столицы и Киевщины, проведут субботу, 5 апреля, со светом – отключения не прогнозируются.

Чтобы уменьшить энергопотребление из общей сети, в «Укрэнерго» призвали граждан постараться использовать мощные электроприборы в часы наиболее продуктивной работы СЭС – с 10:00 до 16:00.

Поскольку ситуация в энергосистеме может меняться, необходимо следить за официальными сообщениями оператора системы распределения. Для потребителей в столице данные доступны:

В приложении «Киев Цифровой»;

На портале ДТЭК Киевские электросети.

Необходимую информацию для потребителей в Киевской области размещают на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в НКРЭКУ объяснили, могут ли пенсионеры не платить за доставку газа.