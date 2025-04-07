В аналитическом материале ISW отмечается, что темпы продвижения оккупационной армии РФ в Украине ежемесячно снижаются с ноября прошлого года, информирует издание «НБН».

В Институте изучения войны обратили внимание на данные разведки Великобритании, которая сообщила, что в марте ВС РФ продвинулись в Украине на 143 квадратных километра. В феврале территориальные достижения захватчиков составляли 195 квадратных километров.

Американские эксперты утверждают, что замедлению продвижения войск страны-агрессора способствуют успешные контратаки Сил обороны Украины.

В частности, у ВСУ есть достижения на Покровском и Торецком направлениях, где они провели локализованные атаки и смогли восстановить утраченные позиции на этих участках фронта.

В то же время армия Путина разворачивает масштабные атаки в нескольких зонах фронта – Кремль попытается влиять весенним и летним наступлением на прекращение огня и переговоры. При этом аналитики не прогнозируют захватчикам значительные успехи.

Как сообщалось, в ОТГВ «Луганск» рассказали, когда ВС РФ активизируют штурмы в районе Часового Яра.