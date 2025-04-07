В понедельник, 7 апреля, по новому стилю день ангела у Евдокии, Даниила, Аркадия, Петра и Георгия. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает интересное об именах Евдокия и Даниил:

Евдокия (с древнегреческого «получение блага») – честная, надежная, ответственная женщина, которая твердо знает, чего хочет получить от жизни, поэтому рано определяется с профессией, выбирая дело, которое будет приносить реальную выгоду, будет одновременно учиться и работать. К тридцати годам становится солидным человеком.

Обладательница этого имени популярна у противоположного пола, однако не спешит вступать в брак. Она серьезно относится к созданию семьи, выйдя замуж, будет хранить верность своему избраннику.

Даниил (с древнееврейского «Бог мой судья») – порядочный, общительный, добрый, спокойный человек, который никогда никуда не спешит. Работа для него всегда на первом месте, он редко ошибается, поскольку тщательно обдумывает важные решения.

Обладатель этого имени долго ищет ту, с которой захочет связать свою жизнь, однако спешить с предложением не будет – ему важно проверить свои и ее чувства. Создав семью, станет замечательным мужем и отцом.

В этот день, согласно народным верованиям, нельзя: отказывать в милостыне, употреблять алкоголь, веселиться, отказывать в помощи, обижать кого-либо, сплетничать, лениться, завидовать, ругаться, устраивать громкие развлечения, играть свадьбу.

Ранее мы говорили об именах Николай и Федор.