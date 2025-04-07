В связи со значительным похолоданием и облачной погодой во всех регионах страны, что приводит к низкой эффективности работы домашних СЕС, потребление электроэнергии возросло. В понедельник, 7 апреля, по состоянию на 09:30, его уровень был на 16% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день – в пятницу, 4 апреля.

Несмотря на негативные изменения ситуации в энергетической системе, НЭК «Укрэнерго» не будет применять стабилизационные графики во вторник, 8 апреля, информирует «НБН».

Чтобы уменьшить энергопотребление из общей сети, граждан призывали экономно потреблять электроэнергию с 08:00 до 21:00 – не включайте в этот период два мощных прибора одновременно. Также это поможет в восстановлении энергетической системы, которая неоднократно страдала из-за российских обстрелов.

Ситуация с энергоснабжением может меняться, поэтому необходимо следить за официальными сообщениями. Киевляне могут найти актуальную информацию:

В приложении «Киев Цифровой»;

На сайте ДТЭК Киевские электросети.

Жители Киевской области всегда могут посмотреть необходимые данные на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, в ПФУ объяснили, как предпринимателям подтвердить стаж для начисления пенсии.