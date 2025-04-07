В понедельник, 7 апреля, в DeepState заявили, что российские оккупационные силы продвинулись на трех направлениях, информирует издание «НБН».

В районе Купянска на Харьковщине россияне продвинулись вблизи села Западное, на Донетчине – в селе Лисовка Покровского района и в поселке Разлив в районе Новопавловки.

По данным аналитиков, обостряется ситуация и на Лиманском направлении на участке Новое – Катериновка – Невское. На этом участке зоне фронта оккупационная армия Путина имеет преимущество и проводит активные наступления.

В DeepState объяснили, что в этой зоне фронта ситуация для украинских сил складывается не лучшим образом. Захватчики достигают тактических успехов по нескольким причинам: преимущество оккупантов в БПЛА и возможностях поражения, плохая ситуационная осведомленность и неэффективное использование ресурсов бригады, которая держит зону ответственности.

Как сообщалось, эксперты ISW объяснили замедление продвижения оккупационных войск Российской Федерации в Украине.