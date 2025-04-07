Представитель 60-й ОМБр в эфире «Суспільне Новини» рассказал, что захватчики на Лиманском направлении пытались продвинуться в направлении 9 населенных пунктов. Враг давит без остановок 24/7, информирует издание «НБН».

По его словам, ВС РФ применяют тактику малых групп и малой силы, что очень истощает, однако защитники подстраиваются под такие маневры оккупантов и ищут варианты для их нейтрализации.

Белоусов объяснил, что, если это пехотная атака, в течение суток россияне собирают группу из 10-15 бойцов поближе к позициям Сил обороны, после чего ее отправляют на штурм.

Защитники отслеживают передвижение врага, применяя для его уничтожения FPV-дроны. Также по таким штурмам работают украинские пехотинцы и артиллерия.

Военный объяснил, что оккупантов для таких атак накапливается очень много, иногда соотношение к бойцам Сил обороны 5:1, россияне не жалеют свой личный состав – они бросают «мясом» большое количество бывших заключенных и плохо обученных солдат.

Напомним, в DeepState сообщили об обострении ситуации на Лиманском направлении.