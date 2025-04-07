Российские захватчики 4 апреля ударили баллистикой по жилому кварталу Кривого Рога Днепропетровской области, в результате атаки погибли 20 человек, из них 9 детей, более 60 – пострадали.

Вилкул сообщил, что по состоянию на утро понедельника, 7 апреля, в медучреждениях находятся 33 раненых, 4 из них – дети. Чиновник уточнил, что 18 взрослых и 2 детей – в тяжелом состоянии, пишет издание «НБН».

Глава Совета обороны Кривого Рога добавил, что также 20 раненых, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии, получают медицинскую помощь в больницах после предыдущих атак российских захватчиков на город.

Представитель власти добавил, что ночью в районе Кривого Рога обстрелов не было, армия страны-агрессора била из артиллерии и ударными БПЛА по Никополю, Марганецкой и Покровской общинах. К счастью, атаки обошлись без потерь.

Как сообщалось, в ночь на 6 апреля ВС РФ нанесли масштабный удар по Украине, применив крылатые, баллистические ракеты и дроны-камикадзе. В Министерстве иностранных дел отреагировали на массированный обстрел.